В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидпорога
13.10.2026, 10:00
В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превысил пороговых значений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.
По данным ведомства, в структуре циркулирующих возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии, в том числе аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа, сезонного коронавируса, бокавирусы и респираторно-синцитиальный вирус. Случаи гриппа регистрируются единично.
По данным на начало октября, прививки от гриппа в регионе сделали более 457 тыс. человек — 11% населения области. В Роспотребнадзоре сообщили, что неблагоприятных реакций и осложнений после вакцинации не зарегистрировано.