Товарооборот Татарстана и Индии превысил $1 млрд за полгода

По словам госпожи Минуллиной, республика также прорабатывает несколько совместных проектов. В Зеленодольском районе планируется создать небольшой центр традиционной медицины с участием предпринимателей из Краснодарского края и партнеров из Индии. Кроме того, обсуждается локализация производства медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.