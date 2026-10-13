Товарооборот Татарстана и Индии превысил $1 млрд за полгода
13.10.2026, 09:44
Товарооборот Татарстана и Индии за январь—июнь превысил $1 млрд. Это больше совокупного показателя за 2024 и 2025 годы, когда объем взаимной торговли составил $359,4 млн и $353,2 млн соответственно. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в интервью РБК Татарстан.
Основу торговли составляют нефтегазохимия, машиностроение, транспорт, нефтепереработка и сельское хозяйство. Татарстан поставляет в Индию вертолеты, нефтепродукты, синтетический каучук, животные и растительные жиры и масла, а импортирует оборудование.
По словам госпожи Минуллиной, республика также прорабатывает несколько совместных проектов. В Зеленодольском районе планируется создать небольшой центр традиционной медицины с участием предпринимателей из Краснодарского края и партнеров из Индии. Кроме того, обсуждается локализация производства медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.
Среди других перспективных направлений — IT и искусственный интеллект, туризм и привлечение индийских работников. В частности, индийский облачный провайдер Bharat AI Cloud рассматривает возможность открытия офиса в Казани.
В числе препятствий для развития сотрудничества госпожа Минуллина назвала логистические издержки, сложности с международными платежами и недостаточную осведомленность местного бизнеса об индийском рынке.