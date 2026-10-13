В Томске осудят главу стройфирмы за финансовые махинации на 660 млн рублей

Кроме того, директор компании, по данным правоохранительных органов, провел незаконные валютные операции по переводу денег с расчетных счетов организации на счета иностранных компаний-нерезидентов с использованием подложных международных контрактов. В этом случае сумма превысила 240 млн руб., установили правоохранители. Впоследствии, говорится в сообщении СКР, глава компании подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 млн руб.