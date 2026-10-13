В Томске осудят главу стройфирмы за финансовые махинации на 660 млн рублей
13.10.2026, 09:34
В Томске в отношении директора компании, занимающейся оптовой торговлей и строительными работами, возбуждены уголовные дела о финансовых махинациях. Об этом сообщило следственное управление СКР по региону. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Андрее Меганове, который возглавляет ООО «Авиаспецсервис».
По версии следствия, фигурант дела в 2023—2025 годах уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн руб. Для этого он якобы включил в налоговые декларации ложные данные о заключенных договорах с контрагентами, занизил налогооблагаемую базу и завысил понесенные фирмой расходы.
Кроме того, директор компании, по данным правоохранительных органов, провел незаконные валютные операции по переводу денег с расчетных счетов организации на счета иностранных компаний-нерезидентов с использованием подложных международных контрактов. В этом случае сумма превысила 240 млн руб., установили правоохранители. Впоследствии, говорится в сообщении СКР, глава компании подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 млн руб.
Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов), а также ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере).