Казань вошла в число лидеров рейтинга городов для построения карьеры
13.10.2026, 09:33
Казань и Набережные Челны вошли в число городов, которые россияне считают подходящими для карьерного роста и увеличения дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на SuperJob.
Казань разделила второе место с Санкт-Петербургом. Их выбрали по 49% опрошенных. Лидером рейтинга стала Москва, которую назвали лучшим городом для карьеры 66% экономически активных жителей столицы.
Набережные Челны заняли седьмое место с результатом 36%.