В 22-й пакет санкций ЕС вошли 17 челябинских предприятий
Среди них — «Станкомаш» и «Уралавтоприцеп»
13.10.2026, 09:21
Совет Европейского союза 12 октября утвердил 22-й пакет санкций против России, в который включены 17 предприятий Челябинской области. В обновленный перечень вошли крупные промышленные площадки региона, признанные частью российского военно-промышленного комплекса. Ограничительные меры предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на проведение финансовых операций с европейскими контрагентами.
В санкционный список попали семь предприятий из Челябинска, включая ООО «ЧТЗ — Уралтрак», ООО «Станкомаш», ОАО «Электромашина», ПАО «Челябинский часовой завод „Молния“» и ПАО «Уралавтоприцеп». Также в перечне значатся АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ПАО «Агрегат» (Сим), АО «Миасский машиностроительный завод» и компании из Магнитогорска, Сатки, Аши, Кыштыма и Катав-Ивановска.
Основанием для включения в список послужила идентификация предприятий правительством РФ как субъектов оборонно-промышленного комплекса. В документах ЕС отмечается, что организации имеют право на получение федеральных субсидий для оплаты жилья своих сотрудников как участники ВПК.