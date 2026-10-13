В 22-й пакет санкций ЕС вошли 17 челябинских предприятий

В санкционный список попали семь предприятий из Челябинска, включая ООО «ЧТЗ — Уралтрак», ООО «Станкомаш», ОАО «Электромашина», ПАО «Челябинский часовой завод „Молния“» и ПАО «Уралавтоприцеп». Также в перечне значатся АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ПАО «Агрегат» (Сим), АО «Миасский машиностроительный завод» и компании из Магнитогорска, Сатки, Аши, Кыштыма и Катав-Ивановска.