В сентябре в Башкирии возобновился рост цен
Товары и услуги подорожали на 0,4%
13.10.2026, 09:21
За сентябрь цены в Башкирии выросли на 0,4% после августовского снижения на 0,29%. Новые данные опубликовал Росстат.
Продовольственные товары в первый месяц осени подорожали на 0,15%, непродовольственные — на 0,76%, услуги — на 0,29%. Цены на бензин за месяц выросли на 0,06%, а дизельное топливо подешевело на 0,14%.
В среднем по Приволжскому федеральному округу сентябрьский рост цен составил 0,41%, по России — 0,35%.