Однозвездочные гостиницы Ростовской области подорожали на 14%

Средняя стоимость суток в однозвездочных гостиницах Ростовской области в сентябре 2026 года достигла 1,5 тыс. руб. Это на 14% выше, чем годом ранее. По данным ЕМИСС, проанализированным «Деловой газетой. Юг», в этой категории средств размещения зафиксирован самый заметный рост цен.