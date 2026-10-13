Однозвездочные гостиницы Ростовской области подорожали на 14%
13.10.2026, 09:19
Средняя стоимость суток в однозвездочных гостиницах Ростовской области в сентябре 2026 года достигла 1,5 тыс. руб. Это на 14% выше, чем годом ранее. По данным ЕМИСС, проанализированным «Деловой газетой. Юг», в этой категории средств размещения зафиксирован самый заметный рост цен.
В хостелах средняя цена ночи увеличилась на 11,6%, до 1 тыс. руб., в двухзвездочных гостиницах — на 8,5%, до 1,4 тыс. руб. Размещение в трехзвездочных отелях подорожало на 4,2%, до 2,2 тыс. руб.
В четырехзвездочных гостиницах средняя стоимость проживания за год не изменилась и составила 3,1 тыс. руб. в сутки.