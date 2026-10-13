Житель Башкирии обвиняется в попытке дать взятку судебному приставу

По версии следствия, в производстве территориального отделения Главного управления ФССП по Башкирии в отношении фигуранта дела находилось 25 исполнительных производств о взыскании неоплаченных административных штрафов. Должника пригласили в службу судебных приставов для выяснения причин неисполнения административного наказания. После разъяснения ответственности он предложил начальнику подразделения взятку за то, чтобы тот не составлял административные материалы, и положил на стол 50 тыс. руб.