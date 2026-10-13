Житель Башкирии обвиняется в попытке дать взятку судебному приставу
13.10.2026, 09:13
Гафурийский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело жителя Аургазинского района, обвиняемого в попытке дать взятку руководителю территориального отдела службы судебных приставов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, в производстве территориального отделения Главного управления ФССП по Башкирии в отношении фигуранта дела находилось 25 исполнительных производств о взыскании неоплаченных административных штрафов. Должника пригласили в службу судебных приставов для выяснения причин неисполнения административного наказания. После разъяснения ответственности он предложил начальнику подразделения взятку за то, чтобы тот не составлял административные материалы, и положил на стол 50 тыс. руб.
Руководитель сообщил об этом в уполномоченные органы.