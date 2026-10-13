Минобороны: над Ставропольским краем и другими регионами РФ сбили 604 БПЛА

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в ночь на 13 октября беспилотную атаку отразили над территориями Невинномысска и поселка Солнечнодольск в Изобильненском округе. В обоих случаях дроны нацелены на промышленные объекты. Пострадавших нет. Однако, в промзоне Невинномысска есть повреждения от упавших обломков дронов. На местах идет оценка ущерба и ликвидация последствий атаки. В Солнечнодольске последствий на земле нет.