Минобороны: над Ставропольским краем и другими регионами РФ сбили 604 БПЛА
13.10.2026, 09:09
С 20:00 12 октября до 8:00 13 октября над Ставропольским краем и другими регионами РФ уничтожили 604 беспилотника. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе дежурных ПВО отчитались в Ростовской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. Дроны сбили и над акваторией Азовского моря.
Угрозу атаки БПЛА объявили в 00:29 сначала на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе. Спустя несколько минут режим беспилотной опасности распространили и на весь регион.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в ночь на 13 октября беспилотную атаку отразили над территориями Невинномысска и поселка Солнечнодольск в Изобильненском округе. В обоих случаях дроны нацелены на промышленные объекты. Пострадавших нет. Однако, в промзоне Невинномысска есть повреждения от упавших обломков дронов. На местах идет оценка ущерба и ликвидация последствий атаки. В Солнечнодольске последствий на земле нет.