Бывший вице-мэр Челябинска стал замгубернатора Брянской области

Евгению Крехтунову 56 лет. С 1998 по 2006 год он занимал руководящие должности в охранных предприятиях Челябинска. С 2006 по 2014 год работал сначала заместителем директора, а потом директором городского водоканала. С апреля 2014 по май 2016 года был главой Тракторозаводского района. С июня 2016-го являлся начальником управления экологии и природопользования Челябинска. В 2018 году до октября 2019-го был заместителем главы муниципалитета по городскому хозяйству. В 2023 году стал вице-мэром Миасса, в 2025-м — министром природных ресурсов и экологии Луганской народной республики. В новой должности будет курировать природные ресурсы, экологию, ТКО и лесное хозяйство.