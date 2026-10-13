Президент назначил семь судей в Ярославской области

Судьями Ярославского областного суда назначены Андрей Гасюков и Светлана Сорокина. Ранее госпожа Сорокина работала судьей Тутаевского городского суда с апреля 2019 года, а в мае 2021 года была назначена заместителем председателя этого суда. Андрей Гасюков ранее работал в Кировском районном суде Ярославля.