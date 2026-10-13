Президент назначил семь судей в Ярославской области
13.10.2026, 08:57
Президент России Владимир Путин указом от 12 октября 2026 года № 723 назначил семь судей в Ярославской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Анна Голубева назначена заместителем председателя Ростовского районного суда, Наталья Грачева — заместителем председателя Угличского районного суда. Обе получили шестилетний срок полномочий.
Анна Голубева с 22 октября 2015 года работала судьей Тутаевского городского суда. Наталья Грачева до назначения занимала должность судьи Угличского районного суда.
Судьями Ярославского областного суда назначены Андрей Гасюков и Светлана Сорокина. Ранее госпожа Сорокина работала судьей Тутаевского городского суда с апреля 2019 года, а в мае 2021 года была назначена заместителем председателя этого суда. Андрей Гасюков ранее работал в Кировском районном суде Ярославля.
Александра Ловыгина назначена судьей Кировского районного суда Ярославля. До этого она работала в Даниловском районном суде. Олеся Дяденко стала судьей Ленинского районного суда Ярославля. Ранее она занимала должность мирового судьи судебного участка № 3 Красноперекопского судебного района города.
Ольга Ховрина назначена судьей Ростовского районного суда. До этого она работала помощником судьи Кировского районного суда Ярославля.