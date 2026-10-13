Семья погибшего пассажира получит 1,5 млн рублей от пермского аэропорта

Пермский краевой суд удовлетворил требования жительницы Прикамья к АО «Международный аэропорт Пермь» о компенсации морального вреда. Как сообщает пресс-служба суда, иск был направлен в связи с некачественно оказанными медицинскими услугами фельдшером аэропорта. 25 февраля в здравпункт обратился пассажир с жалобами на давящую боль в области сердца с отдачей в лопатку и жжение в груди. «Фельдшер аэропорта измерила артериальное давление, уточнила, какие препараты от давления принимает пациент, и пришла к выводу, что симптомы связаны с простудой. Для снятия боли она предложила смесь препаратов из капель. ЭКГ проведена не была, госпитализация не предлагалась, контрольное измерение давления после приема лекарств не выполнено»,— говорится в сообщении суда. После этого мужчина с супругой прошли в салон самолета. На исполнительном старте пассажиру стало плохо, рейс вернулся на стоянку, но спасти мужчину не удалось — врач-реаниматолог констатировал биологическую смерть.