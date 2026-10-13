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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинская область взяла три номинации в премии по промышленной робототехнике

13.10.2026, 08:42
На международном форуме «Цифровые дни Иннополиса» Челябинская область забрала три награды федеральной премии «Промышленная робототехника». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр промышленной роботизации области занял первое место в номинации «Лучший региональный институт развития». Челябинский кузнечно-прессовый завод стал «Просветителем года». Южно-Уральский госуниверситет получил звание «Лучшего образовательного проекта в робототехнике».