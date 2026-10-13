В Ростове-на-Дону на сутки отключат холодную воду в части Советского района
13.10.2026, 08:36
В части Советского района Ростова-на-Дону 14 и 15 октября временно отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».
Ограничение связано с подключением нового участка водопровода, отмечается в сообщении. Отключение затронет территорию в границах улиц Малиновского, Благородной, Маршальской и Доватора. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой.
Ограничение будет действовать с 9:00 14 октября до 9:00 15 октября.