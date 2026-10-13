В Самаре облсуд допросит главную обвиняемую по делу об убийстве экс-мэра

Силовики установили, что с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемая вместе с соучастниками отравила 76-летних дедушку и его супругу Наталью, подмешав наркотик в их лекарственные капсулы. Затем тела заморозили жидким азотом, расчленили, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.