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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Волга

В Самаре облсуд допросит главную обвиняемую по делу об убийстве экс-мэра

13.10.2026, 08:38
Во вторник, 13 октября, в Самарском областном суде возобновится процесс по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании планируется допрос свидетеля со стороны защиты обвиняемой Таисии Киселевой, которой вменяется кража автомобиля погибшей жены бывшего градоначальника.
Екатерина Тархова

Екатерина Тархова

Иван Петров

После этого суд перейдет к допросу главной обвиняемой по делу Екатерины Тарховой. Ей вменяют убийство двух лиц из корыстных побуждений, надругательство над телами умерших, мошенничество, кражу, умышленное уничтожение имущества и подделку документов.
Силовики установили, что с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемая вместе с соучастниками отравила 76-летних дедушку и его супругу Наталью, подмешав наркотик в их лекарственные капсулы. Затем тела заморозили жидким азотом, расчленили, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.
После убийства Тархова похитила имущество дедушки и бабушки на сумму свыше 2 млн рублей, продала их автомобиль Toyota RAV4, пыталась получить дивиденды через подделанную доверенность на компанию «Новитрек». На суде она полностью признала вину в убийстве, но отрицала надругательство над телами. Сейчас Тархова находится под стражей.
По версии следствия, организатором преступления является Светлана Метревели, которая из Грузии дистанционно руководила действиями участников и давала им указания. Ей заочно предъявлено обвинение в пособничестве убийству двух лиц из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Племянник Светланы Дмитрий Метревели выступал непосредственным участником: по версии следствия, он привез из Грузии ядовитое вещество, проник в квартиру Тарховых, связал жертв и участвовал в сокрытии следов. Оба Метревели покинули Россию и объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал обоих, их дело выделено в отдельное производство.
Еще одна фигурантка дела, 79-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели, обвиняется в краже и мошенничестве: она помогала Екатерине Тарховой сбывать имущество погибших, в частности при продаже автомобиля Toyota RAV4 представлялась покупателю Натальей Тарховой. По версии следствия, Киселева также привезла из-за границы препарат, которым отравили пенсионеров. Она находится под домашним арестом.

Георгий Портнов