В Самаре облсуд допросит главную обвиняемую по делу об убийстве экс-мэра
13.10.2026, 08:38
Во вторник, 13 октября, в Самарском областном суде возобновится процесс по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании планируется допрос свидетеля со стороны защиты обвиняемой Таисии Киселевой, которой вменяется кража автомобиля погибшей жены бывшего градоначальника.
После этого суд перейдет к допросу главной обвиняемой по делу Екатерины Тарховой. Ей вменяют убийство двух лиц из корыстных побуждений, надругательство над телами умерших, мошенничество, кражу, умышленное уничтожение имущества и подделку документов.
Силовики установили, что с ноября 2024 по январь 2025 года обвиняемая вместе с соучастниками отравила 76-летних дедушку и его супругу Наталью, подмешав наркотик в их лекарственные капсулы. Затем тела заморозили жидким азотом, расчленили, а останки разбросали по мусорным контейнерам в Самаре.
После убийства Тархова похитила имущество дедушки и бабушки на сумму свыше 2 млн рублей, продала их автомобиль Toyota RAV4, пыталась получить дивиденды через подделанную доверенность на компанию «Новитрек». На суде она полностью признала вину в убийстве, но отрицала надругательство над телами. Сейчас Тархова находится под стражей.
По версии следствия, организатором преступления является Светлана Метревели, которая из Грузии дистанционно руководила действиями участников и давала им указания. Ей заочно предъявлено обвинение в пособничестве убийству двух лиц из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Племянник Светланы Дмитрий Метревели выступал непосредственным участником: по версии следствия, он привез из Грузии ядовитое вещество, проник в квартиру Тарховых, связал жертв и участвовал в сокрытии следов. Оба Метревели покинули Россию и объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал обоих, их дело выделено в отдельное производство.
Еще одна фигурантка дела, 79-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели, обвиняется в краже и мошенничестве: она помогала Екатерине Тарховой сбывать имущество погибших, в частности при продаже автомобиля Toyota RAV4 представлялась покупателю Натальей Тарховой. По версии следствия, Киселева также привезла из-за границы препарат, которым отравили пенсионеров. Она находится под домашним арестом.