После смерти экс-мэра Самары из его дома пропали подаренные дочерью часы за 36 тыс. долларов

Следствие установило, что после убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи внучка погибших Екатерина сбыла через ломбард золотые украшения родственников стоимостью свыше 60 тыс. рублей. В список реализованного имущества вошли кресты, золотые цепи, подвески и кольца. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые зачитала представитель гособвинения на заседании в Самарском областном суде в четверг, 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ

Кроме того, Екатерина Тархова сдала в ломбард шубу и пальто своих родственников и заработала на этом еще 16 тыс. рублей. Гособвинитель сообщила, что дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова ранее подарила отцу часы Cartier. Они стоили 36 тыс. долларов. После гибели бывшего мэра часы пропали и до сих пор не были найдены.

Также представитель прокуратуры отметила, что внучка погибших подделала доверенность на получение дивидендов ООО «Новитрек», совладельцем которого являлся бывший мэр Самары: это произошло в июне 2023 года.

Убийство произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели отравили пенсионеров, а затем заморозили их тела с помощью азота. После этого трупы расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Затем злоумышленники похитили имущество погибших общей стоимостью свыше 2 млн руб. Организатором преступления считают Светлану Метревели, которая создала преступную группу, чтобы завладеть недвижимостью и деньгами семьи экс-мэра.

Георгий Портнов