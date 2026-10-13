В Белорецком районе ФАПы обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры
В нескольких селах не было растворов для инъекций
13.10.2026, 08:25
По требованию Белорецкой межрайонной прокуратуры ФАПы обеспечили необходимыми медикаментами.
Проверка надзорного ведомства установила, что в фельдшерско-акушерских пунктах пяти сел отсутствовали лекарственные препараты, в том числе растворы для инъекций для первой медицинской помощи.
Надзорное ведомство внесло представление главному врачу районной больницы. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.