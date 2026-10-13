В Самарской области продолжается рост пассажиропотока на «Ласточках»
13.10.2026, 08:22
За девять месяцев 2026 года скорые пригородные поезда «Ласточка» в Самарской области обслужили 1,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Показатель на 11% превысил результаты аналогичного периода предыдущего года.
Основной поток пассажиров пришелся на маршрут Новокуйбышевская – Самара — Тольятти, где было перевезено 1,2 млн человек.
На направлении Самара — Жигулевск зафиксировали 150 тыс. пассажиров, на линии Самара — Сызрань — 83 тыс. человек.