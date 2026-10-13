ВС защитил водителя, лишенного прав за отказ от проверки на опьянение

Господин Катков обжаловал решение в вышестоящих судах. В ходе рассмотрения жалобы вскрылись необычные обстоятельства произошедшего. Изначально, как утверждает Александр Катков, он находился на заднем сиденье машины, катаясь в компании друзей. За рулем Daewoo Nexia находился друг господина Каткова, и именно он — после остановки машины инспекторами — ушел в патрульную машину для проверки. В этот момент другой инспектор попросил Александра Каткова выключить двигатель машины. Автовладелец, чтобы выполнить эту просьбу, сел за руль и повернул ключ зажигания, но из-за особенности работы сигнализации двигатель не выключился. Тогда водитель попробовал заглушить мотор, поставив автомобиль на передачу и отпустив сцепление. Машина дернулась и проехала небольшое расстояние. Инспектор счел это управлением транспортным средством.