ВС защитил водителя, лишенного прав за отказ от проверки на опьянение
13.10.2026, 09:01
Верховный суд (ВС) вынес постановление по необычному делу автовладельца из Нижнего Новгорода, которого лишили прав и оштрафовали на 45 тыс. руб. за отказ от проверки на опьянение. Проходить ее обязан каждый, кто управляет транспортным средством. Но обратившийся в ВС автовладелец машиной не управлял: он лишь сел за руль, чтобы выключить двигатель, и случайно проехал несколько метров. Инспекторы и суды сочли иначе, наказав водителя. ВС с таким подходом не согласился и отправил дело на пересмотр.
1 мая 2025 года инспекторы обнаружили Александра Каткова за рулем Daewoo Nexia с признаками опьянения и предложили пройти проверку на трезвость. Водитель отказался, после чего сотрудники ДПС составили протокол по ст. 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования) и направили материал в суд. Тот лишил господина Каткова водительских прав и оштрафовал на 45 тыс. руб.
Господин Катков обжаловал решение в вышестоящих судах. В ходе рассмотрения жалобы вскрылись необычные обстоятельства произошедшего. Изначально, как утверждает Александр Катков, он находился на заднем сиденье машины, катаясь в компании друзей. За рулем Daewoo Nexia находился друг господина Каткова, и именно он — после остановки машины инспекторами — ушел в патрульную машину для проверки. В этот момент другой инспектор попросил Александра Каткова выключить двигатель машины. Автовладелец, чтобы выполнить эту просьбу, сел за руль и повернул ключ зажигания, но из-за особенности работы сигнализации двигатель не выключился. Тогда водитель попробовал заглушить мотор, поставив автомобиль на передачу и отпустив сцепление. Машина дернулась и проехала небольшое расстояние. Инспектор счел это управлением транспортным средством.
Поскольку от Александра Каткова исходил запах алкоголя, ГИБДД предложила ему пройти освидетельствование, но тот отказался. Любопытно, что к этому моменту приятель господина Каткова успел сбежать из патрульного автомобиля.