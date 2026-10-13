Число автосервисов в Ростовской области за год выросло на 11,2%

По оценке компании, за первые девять месяцев 2026 года прирост числа автосервисов в регионе составил 8,3% — более чем вдвое выше общероссийского показателя. Для сравнения: в Краснодарском крае он достиг 3,4%, в Ставропольском — 3%. Эксперт проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева отметила, что Ростовская область выделяется среди регионов юга темпами расширения отрасли.