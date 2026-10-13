Число автосервисов в Ростовской области за год выросло на 11,2%
13.10.2026, 08:07
К октябрю 2026 года в Ростовской области насчитывалось 4,1 тыс. организаций, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. За год их число увеличилось на 413, или на 11,2%. Такие данные предоставили аналитики «Контур.Фокуса».
По оценке компании, за первые девять месяцев 2026 года прирост числа автосервисов в регионе составил 8,3% — более чем вдвое выше общероссийского показателя. Для сравнения: в Краснодарском крае он достиг 3,4%, в Ставропольском — 3%. Эксперт проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева отметила, что Ростовская область выделяется среди регионов юга темпами расширения отрасли.
Всего в России на 1 октября работали 125,6 тыс. автосервисов. С января их число выросло на 4,7 тыс., или на 3,9%.
По количеству таких организаций Ростовская область занимает пятое место в стране — эту позицию регион сохраняет второй год подряд. Лидируют Москва, где насчитывается 10,3 тыс. автосервисов, Московская область с 8,8 тыс. и Санкт-Петербург с 6,2 тыс.