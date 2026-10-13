Фонд «Делаем добрые дела» открыл прием заявок на грантовый конкурс «Действуй»
Размер финансовой поддержки составляет до 200 тысяч рублей
13.10.2026, 10:05
Фонд «Делаем добрые дела» начал принимать заявки на гранты для сотрудников образовательных, социальных и культурных организаций в рамках конкурса «Действуй». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Конкурс охватывает пять регионов — Удмуртию, Марий Эл, Кировскую, Смоленскую и Ярославскую области. Заявки принимаются до 2 ноября. Конкурс проводится в третий раз.
«Особенность конкурса состоит в том, что заявку подает не организация, а конкретный человек: педагог, воспитатель, библиотекарь, специалист социального центра, участник общественной инициативы»,— говорится в сообщении.
Программа поддерживает проекты для детей и подростков в трудной жизненной ситуации. Это могут быть занятия в мастерских и студиях, спортивные секции, клубы общения, профориентационные курсы, ремонт и оснащение кабинетов. Проект привязывается к конкретной площадке — школе, библиотеке, социальному или культурному центру — и реализуется за два месяца.
Проекты принимаются в пяти номинациях:
Обнови: ремонт и оснащение кабинетов и спортзалов — до 200 тыс. руб.
Научи меня: обучение профессиональному мастерству и профориентация — до 100 тыс. руб.
Дружи: проекты, где дети учатся общаться, договариваться и работать в команде (школы медиации, дискуссионные площадки, командные квесты) — до 100 тыс. руб.
Твори и играй: творчество, арт-терапия и физкультура — до 50 тыс. руб. по каждой.
За предыдущие волны конкурс поддержал 69 инициатив, помощь получили почти 5 тыс. человек. Весной 2026 года победителями стали 44 проекта. Среди них — мастерская 3D-печати в гимназии города Сосновка (Кировская область), оснащение ресурсных классов в школе-интернате Йошкар-Олы, полный ремонт кабинета домоводства в школе села Слудка и бесплатная игровая комната для семей в поселке Восточный.
Организаторы отдельно приглашают тех, кто раньше не участвовал в крупных грантовых программах: сельских педагогов, воспитателей и местных активистов. Опыт подачи заявок не обязателен, а 14 октября пройдет прямой эфир с ответами на вопросы будущих участников.