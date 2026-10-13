Фонд «Делаем добрые дела» открыл прием заявок на грантовый конкурс «Действуй»

Программа поддерживает проекты для детей и подростков в трудной жизненной ситуации. Это могут быть занятия в мастерских и студиях, спортивные секции, клубы общения, профориентационные курсы, ремонт и оснащение кабинетов. Проект привязывается к конкретной площадке — школе, библиотеке, социальному или культурному центру — и реализуется за два месяца.