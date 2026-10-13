В Ставропольском крае утвердили положения двух профильных министерств
13.10.2026, 08:04
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил положения о министерствах цифрового развития и связи, а также энергетики и промышленности. Оба постановления опубликованы на региональном портале правовой информации.
К основным задачам министерства цифрового развития и связи отнесены развитие электронного правительства, обеспечение электронного взаимодействия органов власти, развитие информационных систем и технологий. Ведомство также будет администрировать бюджетные поступления края, выступать государственным заказчиком и оператором государственных информационных систем реестра, услуг и видеонаблюдения.
Министерство энергетики и промышленности будет отвечать за развитие энергетического комплекса, увеличение объемов и повышение качества промышленного производства, а также привлечение инвестиций для реализации проектов.