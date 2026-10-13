В Ростовской области суд снизил неустойку РЖД по иску «Лукойла» с 20,7 млн рублей
13.10.2026, 08:02
Арбитражный суд Ростовской области снизил на 70% размер неустойки, взыскиваемой с РЖД в пользу ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» за просрочку доставки грузов. Компания первоначально требовала 20,7 млн руб., но затем уточнила исковые требования до 18,5 млн руб. В итоге суд постановил взыскать с перевозчика 5,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Истец начислил пени за нарушение сроков доставки груженых вагонов. РЖД возражали против удовлетворения иска, в частности указывая, что в расчет не включено увеличение сроков перевозки из-за временных мер по обеспечению приоритетного осуществления воинских железнодорожных перевозок. По расчетам компании, это обстоятельство затрагивало требования на 4,6 млн руб.
Суд отклонил данный довод, но согласился снизить размер неустойки. В решении указано на возросшую нагрузку на железнодорожную инфраструктуру Северо-Кавказского региона, перераспределение грузопотоков на фоне ограничений авиасообщения и необходимость обеспечения приоритетного продвижения воинских эшелонов. Суд также учел отсутствие доказательств убытков истца, вызванных задержкой грузов.
В результате с РЖД взысканы 5,6 млн руб. пеней и 410,3 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. В остальной части иска отказано.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.