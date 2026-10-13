В Ростовской области суд снизил неустойку РЖД по иску «Лукойла» с 20,7 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области снизил на 70% размер неустойки, взыскиваемой с РЖД в пользу ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» за просрочку доставки грузов. Компания первоначально требовала 20,7 млн руб., но затем уточнила исковые требования до 18,5 млн руб. В итоге суд постановил взыскать с перевозчика 5,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.