Ростовская область стала одним из 18 регионов, развивающих анимацию

Ростовская область вошла в число 18 российских регионов, где развивается анимация. При этом основная часть отечественной отрасли по-прежнему сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге: на них приходится около 90% производства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Юг сообщил руководитель центра «Мой бизнес» РРАПП Виталий Зданевич.