Ростовская область стала одним из 18 регионов, развивающих анимацию
13.10.2026, 07:47
Ростовская область вошла в число 18 российских регионов, где развивается анимация. При этом основная часть отечественной отрасли по-прежнему сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге: на них приходится около 90% производства. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Юг сообщил руководитель центра «Мой бизнес» РРАПП Виталий Зданевич.
По его словам, донской регион уже включился в межрегиональный обмен опытом. В Ростов на форум креативных индустрий «Креономика», который проходит с 8 по 13 октября, приехали представители Воронежа и Хабаровска.
Оборот креативной экономики области оценивается примерно в 60 млрд рублей, или немногим более 2% экономики региона, сообщил господин Зданевич. Стратегию развития креативных индустрий продлили до 2036 года. Сейчас региональные власти анализируют ее положения и готовят предложения по корректировке.