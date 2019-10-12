14-летняя шахматистка из Екатеринбурга стала чемпионкой мира

Екатеринбурженка Лея Гарифуллина завоевала золотую медаль чемпионки мира в возрастной категории девушек до 16 лет. Турнир прошел в индийском городе Мумбаи. Лея Гарифуллина набрала 8,5 очка из 11 возможных и по дополнительным показателям опередила Назерке Нургали из Казахстана. Весь турнир Гарифуллина прошла без поражений, одержав шесть побед и пять партий завершив вничью, сообщает федерация шахмат Свердловской области.

У Леи Гарифуллиной уже есть титулу чемпионки мира по блицу до 14 лет. Она является воспитанницей гроссмейстерского центра имени Карпова при президенте федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии.