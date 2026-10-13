На Дону суд отказал Росприроднадзору во взыскании 30,5 млн рублей ущерба почвам

Суд пришел к выводу, что ведомство не представило достаточных доказательств наличия вреда и его размера. Площадь загрязненной территории была указана в письме подведомственного учреждения, составленном почти через два года после обследования. При этом первичные документы, подтверждающие порядок определения площади, в материалы дела не представили.