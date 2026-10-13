На Дону суд отказал Росприроднадзору во взыскании 30,5 млн рублей ущерба почвам
13.10.2026, 07:43
Арбитражный суд Ростовской области отказал Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора во взыскании 30,5 млн руб. с администрации Боковского района. Ведомство требовало возместить вред почвам из-за захламления отходами территории рядом со свалкой. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно материалам дела, в марте 2023 года специалисты обследовали объект накопленного вреда окружающей среде примерно в 2,3 км к северо-востоку от станицы Боковской. Согласно расчетам Росприроднадзора, отходами оказались захламлены прилегающие земли общей площадью более 52,6 тыс. кв. м. Ведомство оценило причиненный почвам вред в 30,5 млн руб. и в июне 2025 года потребовало от администрации добровольно возместить ущерб. После отказа муниципалитета управление обратилось в суд.
Суд пришел к выводу, что ведомство не представило достаточных доказательств наличия вреда и его размера. Площадь загрязненной территории была указана в письме подведомственного учреждения, составленном почти через два года после обследования. При этом первичные документы, подтверждающие порядок определения площади, в материалы дела не представили.
Кроме того, администрация района предоставила документы о проведении работ по поддержанию санитарного состояния полигона и прилегающих территорий. В 2023 году муниципалитет заключил два контракта на выполнение таких работ.
В результате суд признал недоказанными факт причинения вреда почвам на прилегающих землях, размер ущерба и причинно-следственную связь между действиями администрации и заявленными последствиями. В удовлетворении требований Росприроднадзора отказано.