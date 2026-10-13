На Дону усилят контроль за конфликтом интересов при найме родственников чиновников

Министерство труда и социального развития Ростовской области должно проанализировать анкеты госслужащих на предмет возможного конфликта интересов и принять дополнительные меры по профилактике коррупции в подведомственных учреждениях, в том числе при государственных закупках. Отчитаться об исполнении поручений ведомство должно до 15 января 2027 года.