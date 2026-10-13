На Дону усилят контроль за конфликтом интересов при найме родственников чиновников
13.10.2026, 07:39
В Ростовской области усилят профилактику коррупции в подведомственных учреждениях, в том числе проверят возможные конфликты интересов при трудоустройстве родственников руководителей и проведении закупок. Соответствующая информация содержится в протоколе заседания региональной комиссии по противодействию коррупции, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать выявление случаев личной заинтересованности руководителей учреждений при приеме на работу близких родственников и свойственников. Также муниципалитетам поручено усилить контроль за рассмотрением представлений прокуратуры о нарушениях антикоррупционного законодательства.
Министерство труда и социального развития Ростовской области должно проанализировать анкеты госслужащих на предмет возможного конфликта интересов и принять дополнительные меры по профилактике коррупции в подведомственных учреждениях, в том числе при государственных закупках. Отчитаться об исполнении поручений ведомство должно до 15 января 2027 года.
Региональным и муниципальным органам власти также поручено проверить наличие предусмотренных законодательством журналов учета и ответственных за передачу сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. До 15 января 2027 года они должны представить отчеты о выполнении этих мероприятий.
Администрация Целинского района должна до 15 декабря 2026 года отчитаться об устранении недостатков, выявленных при мониторинге антикоррупционной работы, и утвердить перечень коррупционно-опасных функций.
Кроме того, муниципалитетам рекомендовано размещать информацию о противодействии коррупции на официальных сайтах и проводить вводные инструктажи для граждан, поступающих на государственную и муниципальную службу.