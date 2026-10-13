Спор уперся в фундамент
Суд отказал «Роял Эдвайзерс Ритейл» в аренде 2,7 га под торговый комплекс в Сочи
13.10.2026, 06:46
Арбитражный суд Кубани отказал ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» в требовании предоставить в аренду без торгов участок площадью 2,7 га на улице Пластунской, где компания намерена построить торгово-развлекательный комплекс (ТРК). Суд отметил, что сооружения на территории не подтверждают наличие объекта незавершенного строительства, которое позволило бы арендовать землю без аукциона. Юристы считают решение обоснованным.
ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» не удалось через Арбитражный суд Краснодарского края обязать администрацию Сочи предоставить в аренду без торгов земельный участок площадью 2,7 га. Компания собирается возвести на участке многофункциональный ТРК, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» зарегистрировано в 2014 году в Сочи. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 5,8 млн руб. Из них 99,9% принадлежат ООО «Капитал», которым владеет комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Строитель». Убыток ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» за 2025 год составил 12,8 млн руб., данные о выручке в системе отсутствуют.
В июне «Ъ-Сочи» писал, что компания-инвестор «Роял Эдвайзерс Ритейл» заключила соглашение о строительстве центра отдыха с физкультурно-оздоровительным комплексом. Объект планируют возвести в Центральном районе Сочи. Объем инвестиций — не менее 6,5 млрд руб. Завершить строительство рассчитывают к концу 2029 года.
Согласно материалам дела, в январе 2021 года компания арендовала участок, расположенный в Центральном районе на улице Пластунской. Вид разрешенного использования — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры)». Срок договора аренды — до июля 2025-го.
В марте 2024 года ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» получило разрешение на строительство многофункционального ТРК.
После того как срок договора аренды истек, компания попросила мэрию предоставить участок без торгов. Общество ссылалось на наличие объектов незавершенного строительства — монолитной подпорной стены и фундамента нежилого здания. Однако администрация отказала, указав на отсутствие сведений о недвижимости на участке.
Мэрия предоставила суду акт осмотра, согласно которому участок огорожен. На нем расположены подпорные стены, бетонная площадка с выпусками арматуры, строительные бытовки и трансформаторная подстанция. На момент осмотра строительные работы не велись.
Суд, в свою очередь, отметил, что на участке нет фундамента будущего комплекса. При этом монолитная подпорная стена не относится к объектам незавершенного строительства.
Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мазарович считает решение обоснованным. «Суд сослался на позицию Верховного суда, согласно которой для признания объекта незавершенным строительством необходимо установить, что завершены работы по сооружению фундамента. Подтверждение этому, судя по тексту судебного акта, отсутствует»,— поясняет он. Позицию администрации также подкрепляет отсутствие регистрации объекта незавершенного строительства (ОНС), добавляет господин Мазарович.
Если компания докажет наличие фундамента, у нее может появиться аргумент для апелляции, считает руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова. «Вывод о его отсутствии суд сделал на основании акта осмотра и фотографий, без строительной экспертизы. А является ли упомянутая бетонная площадка обычным покрытием или фундаментной плитой будущего здания — вопрос технический»,— замечает она. Если на участке нет завершенного фундамента, решение, вероятнее всего, останется в силе, добавляет спикер.