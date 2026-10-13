Спор уперся в фундамент

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» зарегистрировано в 2014 году в Сочи. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 5,8 млн руб. Из них 99,9% принадлежат ООО «Капитал», которым владеет комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Строитель». Убыток ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» за 2025 год составил 12,8 млн руб., данные о выручке в системе отсутствуют.