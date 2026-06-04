В Сочи появятся центр отдыха с оздоровительной базой и гостиничный комплекс за 12,2 млрд

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения о реализации в Сочи двух крупных проектов в сфере туризма и гостеприимства. Общий объем инвестиций превысит 12 млрд руб. Документы подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Сочи Андрей Прошунин и представители компаний-инвесторов ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» и ООО «Комета», сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Один из проектов предусматривает строительство центра отдыха с физкультурно-оздоровительным комплексом в Центральном районе Сочи. Объект будет ориентирован на отдых, оздоровление и медицинскую реабилитацию. В состав комплекса войдут гостиница на 323 номера, спортивная инфраструктура, медицинский центр, спа-комплекс с акватермальной зоной, стрелковый клуб, рестораны и подземный паркинг. Объем инвестиций в реализацию проекта составит не менее 6,485 млрд руб. Завершить строительство планируют к концу 2029 года. После ввода объекта в эксплуатацию создадут около 510 рабочих мест.

Второе соглашение касается строительства гостиничного комплекса в микрорайоне Кудепста. Проект предусматривает возведение двух корпусов категорий «три» и «четыре звезды» с общим номерным фондом 745 номеров. На территории разместят рестораны, бассейны, спа-центры, тренажерные залы и пространства для проведения деловых мероприятий. Инвестиции в проект составят 5,7 млрд руб. Завершить строительство планируют до конца 2033 года. Реализация проекта позволит создать еще 160 рабочих мест.

По данным краевых властей, в настоящее время в санаторно-курортной сфере региона реализуют около 200 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 1,4 трлн руб., причем почти половина этого объема приходится на Сочи.

В администрации курорта отмечают, что сегодня номерной фонд города превышает 140 тыс. мест размещения. В прошлом году в рамках инвестиционных проектов в эксплуатацию ввели около 1 тыс. новых гостиничных номеров и четыре объекта размещения. В ближайшие годы на различных стадиях строительства находятся еще около 10 тыс. номеров.

Согласно озвученным планам, в течение ближайших пяти-шести лет благодаря реализации инвестпроектов в Сочи могут создать 27,6 тыс. гостиничных номеров и более 24 тыс. новых рабочих мест.

Мария Удовик