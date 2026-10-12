В Краснодаре включили сирены
12.10.2026, 23:49
В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителям и гостям города рекомендовали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Находящимся дома следует оставаться в помещении без окон, например в ванной комнате, коридоре или кладовой. При этом необходимо держаться подальше от окон и дверей, не пользоваться лифтом и не задерживаться на лестничных клетках.
Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе. Не следует прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Находящимся в машине необходимо покинуть ее и найти укрытие.
При обнаружении беспилотника следует сообщить об этом по номеру 112. Власти также напомнили о запрете на публикацию фото и видео полета БПЛА, мест его падения, работы систем ПВО и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Жителям рекомендовали дождаться отмены сигнала опасности и следить за информацией в официальных источниках.