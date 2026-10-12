Экспортеры стальных полуфабрикатов повысили цены на турецком рынке на $15
13.10.2026, 01:46
Цены на российские стальные заготовки в Турции с поставкой в ноябре на неделе к 9 октября выросли на $15, до $530–535 за тонну с учетом фрахта (CFR), сказано в обзоре BigMint. Заготовки с доставкой до заводов в Измире и Мармаре предлагались по $545–550 за тонну.
Металлурги закладывают в цены рост издержек, связанный с переориентацией поставок на Балтику в условиях сохраняющихся проблем для судоходства на Черном море, следует из обзора аналитиков. Продавцы практически полностью отказываются от базиса FOB Новороссийск и переходят на продажи на условиях CFR Турция, Ближний Восток, Северная Африка и Азия, отмечают в GMK.
Но, сказано в обзоре BigMint, экспорт на Северо-Западе осложняется перегруженностью балтийских портов и конкуренцией с сельскохозяйственными грузами. После вывода из строя терминалов на Черном море зерно было помещено в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте. В GMK также указывают, что получение зерновыми грузами приоритета на железной дороге и скидок на фрахт усложняет перевалку стальной продукции в портах РФ.
Турецкие покупатели считают предложенные цены российских стальных заготовок высокими, называя более приемлемым уровень в $520–525 за тонну (CFR), отмечают в BigMint. По данным GMK, к концу сентября из-за замедления торговли арматурой заводы в Турции на время приостановили закупки сырья. “Ъ” направил вопросы в основные металлургические компании.