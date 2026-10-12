Экспортеры стальных полуфабрикатов повысили цены на турецком рынке на $15

Но, сказано в обзоре BigMint, экспорт на Северо-Западе осложняется перегруженностью балтийских портов и конкуренцией с сельскохозяйственными грузами. После вывода из строя терминалов на Черном море зерно было помещено в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте. В GMK также указывают, что получение зерновыми грузами приоритета на железной дороге и скидок на фрахт усложняет перевалку стальной продукции в портах РФ.