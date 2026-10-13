Покупки туристических услуг в России летом 2026 года сократились на 2,3%
13.10.2026, 07:31
Количество покупок туристических услуг (агентства и сервисы бронирования) в июне—августе 2026 года на одного пользователя сократилось на 2,3% год к году, гостиничных — на 2,9%. Такие данные приводит «Сбер Индекс». Общее количество покупателей гостиничных услуг летом, по данным аналитиков, также сократилось на 2,9% год к году.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин замечает, что количество туристических поездок по России за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 3–4% год к году. Это произошло за счет как общего снижения количества туристов, так и сокращения активности поездок, говорит он. В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) говорят о снижении числа гостиничных бронирований на 8% за год.
Ранее туристы, по словам Сергея Ромашкина, совершали в среднем три поездки в год. Это длительный летний отдых, путешествие на новогодние праздники и короткая поездка, приуроченная к каким-либо праздничным выходным. Сейчас туристы, по мнению эксперта, отказываются в первую очередь от коротких поездок.