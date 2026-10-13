Покупки туристических услуг в России летом 2026 года сократились на 2,3%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин замечает, что количество туристических поездок по России за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 3–4% год к году. Это произошло за счет как общего снижения количества туристов, так и сокращения активности поездок, говорит он. В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) говорят о снижении числа гостиничных бронирований на 8% за год.