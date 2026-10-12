В Адыгее проверят безопасность детских садов после убийства женщины в Майкопе
12.10.2026, 21:17
Прокуратура и Росгвардия проверят соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях Адыгеи после убийства женщины на территории детского сада в Майкопе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Проверки организуют по поручению региональной прокуратуры. Прокуроры городов и районов совместно с сотрудниками Росгвардии оценят, как руководители образовательных организаций обеспечивают безопасное пребывание детей.
Убийство произошло вечером 7 октября. По данным следственного управления СКР по Адыгее, 69-летний мужчина на территории детского сада несколько раз ударил жену ножом, который принес с собой. Женщина скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Майкопе также ужесточат порядок прохода в детские сады. Как сообщили ТАСС в комитете по образованию городской администрации, с 13 октября у родителей и законных представителей воспитанников начнут требовать именные пропуска с фотографиями. Бабушкам и дедушкам для прохода в учреждение необходимо будет иметь при себе ксерокопию паспорта и доверенность.