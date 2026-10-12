В Адыгее проверят безопасность детских садов после убийства женщины в Майкопе

В Майкопе также ужесточат порядок прохода в детские сады. Как сообщили ТАСС в комитете по образованию городской администрации, с 13 октября у родителей и законных представителей воспитанников начнут требовать именные пропуска с фотографиями. Бабушкам и дедушкам для прохода в учреждение необходимо будет иметь при себе ксерокопию паспорта и доверенность.