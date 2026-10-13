Около 100 улиц Краснодара временно останутся без света
13.10.2026, 04:00
Сегодня, 13 октября, в Краснодаре временно ограничат подачу электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 8:00 до 17:00 света не будет на Платановом бульваре, улицах Мачуги, 1 Линия, 1 Мая, Восточно-Кругликовская, Красных партизан, Тихая, Герцена, Атарбекова, Промышленная, Ломоносова, Земляничная, Солнечная, Счастливая, Малиновая, Персиковая, Абрикосовая, Вишневая, Алых Роз, Центральная и в поселке Пригородный.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Тургенева, Бершанской, Ярославская, Ангарская, Российская, Надежды, Пшеничная, Геймановская, Фонталовская, Болотникова 3 проезд, Димитрова, Ключевая, Новая, 2 Заройная, 3 Заройная, 2 Кузнечный Зарой, Воронежский проезд, Крайняя, Дербентская, Садовая, Серова, Крупской, Крупской 3 проезд, Украинская, Мира и на Кольцевом проезде.
С 9:00 до 13:00 ограничения затронут улицы Рощинская, Силантьева, Алуштинская, Палаточная, Гришина, Зональная, Геологическая, Раздольная, Пригородная, Омская, Калининская, 3 Урожайная, 4 Трудовая, 5 Дорожная, 5 Трудовая, Пригородный и Светлый 2 и 3 проезды, Зональный переулок и Ростовское шоссе.
С 13:00 до 16:00 света не будет на улицах Донбасская, Ильская, Победы, Шипкинская, Белградская, Феодосийская, Болгарская, Сербская и Черногорская.
С 13:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Игнатова, Трудовой Славы, Российская, Ейская, Алуштинская, Астраханская, Бульварная, Есаульская, Добрая, Белозерная, Родная, Аральская, Симонова, Кожедуба, Рослого Ивана, Пономаренко, Проточная, Каравайная, Бескровного, 2 Линия, Северная и Трубилина.
С 9:00 до 18:00 электричества не будет на улице Целиноградская, в поселке Березовый и на улице 1 Гвардейская.
Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.