Около 100 улиц Краснодара временно останутся без света

С 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Тургенева, Бершанской, Ярославская, Ангарская, Российская, Надежды, Пшеничная, Геймановская, Фонталовская, Болотникова 3 проезд, Димитрова, Ключевая, Новая, 2 Заройная, 3 Заройная, 2 Кузнечный Зарой, Воронежский проезд, Крайняя, Дербентская, Садовая, Серова, Крупской, Крупской 3 проезд, Украинская, Мира и на Кольцевом проезде.