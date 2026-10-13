АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго на агрокомплекс РФ

Рейтинговое агентство АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года, на российский агропромышленный комплекс. Как следует из исследования, сочетание резкой девальвации рубля и санкций тогда разрушило устоявшуюся модель доступного импорта. Однако то, что в краткосрочной перспективе стало шоком для потребителей и бизнеса, в долгосрочной стало стимулом для модернизации отечественного АПК и ограничило рост цен.