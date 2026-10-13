АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго на агрокомплекс РФ
13.10.2026, 09:31
Рейтинговое агентство АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года, на российский агропромышленный комплекс. Как следует из исследования, сочетание резкой девальвации рубля и санкций тогда разрушило устоявшуюся модель доступного импорта. Однако то, что в краткосрочной перспективе стало шоком для потребителей и бизнеса, в долгосрочной стало стимулом для модернизации отечественного АПК и ограничило рост цен.
Согласно исследованию, до 2014 года модель доступного импорта позволяла компенсировать дефицит внутреннего производства и сдерживать цены за счет конкуренции с зарубежными поставщиками. При стабильном курсе рубля эта схема была экономически рациональной, но создала структурную уязвимость: зависимость от внешних условий и отсутствие стимулов для инвестиций в отечественные мощности сделали рынок чувствительным к изменениям конъюнктуры или логистики.
Девальвация рубля и введение продовольственных контрсанкций, напоминают в АКРА, привели в 2014 году к резкому скачку оптовых цен. Выросла стоимость всего, что имело валютную составляющую (от готового импорта до семян и оборудования), а запрет поставок из западных стран нарушил сложившиеся товарные потоки, создав серьезные логистические трудности. Среди краткосрочных последствий — сужение ассортимента, рост цен и увеличение логистических расходов.