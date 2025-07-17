Мигрантам снимают языковый барьер

Госдума приняла в четверг во втором чтении правительственный законопроект, который позволит визовым трудовым мигрантам из стран дальнего зарубежья, приезжающим в Россию в рамках квоты, не сдавать тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Часто следующее сразу за вторым третье чтение законопроекта при этом было перенесено: депутаты затребовали у Минтруда разъяснений или документов, обосновывающих, почему в перечень профессий, от представителей которых не будут требовать знания русского языка, предлагается включить, в частности, водителей и продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Принятый Госдумой во втором чтении законопроект освобождает трудовых мигрантов, прибывших в Россию в соответствии с правительственной квотой, от прохождения теста на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Такие поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан» правительство внесло в Госдуму 31 мая.

Из статистики МВД следует, что приток работников из стран дальнего зарубежья, приезжающих в Россию по визам (и именно они приезжают по квоте, устанавливаемой правительством), в последние годы снижается.

Если в 2016–2019 годах в РФ ежегодно приезжали работать примерно 120–130 тыс. таких мигрантов, то впоследствии этот показатель сократился до 100–115 тыс.

Присутствовавший на рассмотрении законопроекта замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов пояснил депутатам, что российские работодатели пока воспользовались всего четвертью выданной на 2025 год квоты (234 тыс.).

Он также уточнил, что после окончательного принятия закона список разрешенных профессий для приглашения работников из-за рубежа в 2026 году будет оптимизирован. В этом же году уже утвержденные квоты будут перераспределены в пользу профессионально-квалификационных групп, которые не требуют коммуникации и знания русского языка.

Последнее намерение вызвало вопросы у спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Почему вы предлагаете включить в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель и продавец, им же общаться надо, язык должны знать, законы должны знать»,— спросил господин Володин.

Он предложил отложить третье чтение законопроекта на последние заседания весенней сессии (22 или 23 июля), с тем чтобы к этому времени от Министерства труда поступили разъяснения или документы, снимающие подобные вопросы парламентариев. По мнению спикера, законопроект и подзаконные акты могут открыть направления, на которые на льготных условиях «хлынут» те, кто на деле обязан знать российские законы, либо в перечне могут оказаться профессии и направления, которые могли бы занять россияне — например, те же продавцы или социальные работники.

По данным “Ъ”, ослабление требований к знанию русского языка мигрантами может приниматься для запуска пилотных проектов, по которым иностранцев в РФ (например, из Индии) будут привозить в относительно большом количестве сверх установленной квоты для конкретного региона. Первыми протестировать новый механизм могут Подмосковье и Забайкальский край. Такие «пилоты», по мнению властей, могут помочь решить проблему дефицита кадров — на нехватку работников, особенно на предприятиях промышленности, как известно, компании жалуются с конца 2022 года.

Российские компании уже проявили интерес к ввозу иностранцев — профильные кадровые агентства еще в 2024 году зафиксировали всплеск спроса на работников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Однако существенным препятствием для их работы в РФ было именно требование о сдаче теста на знание языка и основ законодательства.

Анастасия Мануйлова