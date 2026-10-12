В Москве пройдет парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM
12.10.2026, 20:37
С 14 по 17 октября в залах павильона №3 «Крокус Экспо» пройдет 33-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. Организаторы ожидают более 1,7 тыс. компаний из 30 стран и свыше 100 тыс. посетителей из всех регионов России. Экспозиция охватывает полный цикл индустрии красоты: готовую косметику, парфюмерию, уход за волосами, профессиональную косметологию и бытовую химию.
Как сообщили организаторы, наиболее масштабные зарубежные экспозиции представят Китай, Южная Корея и Турция. Также участвуют компании из Индии, Белоруссии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции, Японии, Индонезии и Бразилии. Российская экспозиция объединит производителей более чем из 60 городов и 39 субъектов РФ. Среди участников — SNOW SEA и Архангельский водорослевый комбинат, калининградские VARSEAS и AMBERICA, новосибирский «Йодометикс & Био СНК», ставропольский «АЛЬБОГЕН» и алтайский кластер AltaiBio.
В парфюмерном направлении заявлено более 100 участников. Отдельным событием станет мастер-класс парфюмера из Дубая Юсуфа Бхая 14 октября. Также представлены новые категории: PetCHARM, SmileCHARM и CLEANcharm. Более 160 компаний участвуют в InterCHARM впервые. Деловая программа включает конференции «Косметика в России», «Как создать Beauty Brand?», «Парфюмерный мир» и программу Export Retail Connect для переговоров с закупщиками из Азии и Ближнего Востока.