В Москве пройдет парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM

Как сообщили организаторы, наиболее масштабные зарубежные экспозиции представят Китай, Южная Корея и Турция. Также участвуют компании из Индии, Белоруссии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции, Японии, Индонезии и Бразилии. Российская экспозиция объединит производителей более чем из 60 городов и 39 субъектов РФ. Среди участников — SNOW SEA и Архангельский водорослевый комбинат, калининградские VARSEAS и AMBERICA, новосибирский «Йодометикс & Био СНК», ставропольский «АЛЬБОГЕН» и алтайский кластер AltaiBio.