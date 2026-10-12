Спрос на электромонтажников в Краснодарском крае вырос на 49%

Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отмечает, что в ряде профессий спрос опережает предложение. Например, на одну вакансию вязальщика в третьем квартале 2026 года приходился в среднем один отклик, а на каждые 100 вакансий инженеров КИПиА — около 40 откликов. По его словам, в таких условиях работодателям важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия труда, а дополнительным преимуществом могут стать ДМС, оплата питания и проезда, а также обучение или повышение квалификации за счет компании.