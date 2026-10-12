Спрос на электромонтажников в Краснодарском крае вырос на 49%
13.10.2026, 00:00
В третьем квартале 2026 года работодатели Краснодарского края искали электромонтажников на 49% чаще, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения для них составили 114 352 руб. в месяц — на 42% больше, чем в третьем квартале 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
На втором месте по динамике спроса — садовники. Число вакансий для них выросло на 32% за год. Им предлагали в среднем 63 779 руб. в месяц (+18%). Тройку лидеров замкнули работники кухни: спрос на них вырос на 10%, а средние зарплатные предложения достигли 70 225 руб. в месяц (+30% за год).
В целом по России рост числа вакансий в этих профессиях идет на фоне устойчивой потребности предприятий в производственных навыках, ремонте и строительстве. В регионах расширяется выпуск трикотажной продукции, из-за чего требуется больше операторов вязальных машин. Кроме того, сохраняется кадровая потребность и в строительстве. Согласно данным НОСТРОЙ, озвученным в июне 2026 года, в отрасли требовалось около 209 тыс. работников, как рабочих, так и инженерно-технических специалистов.
Директор по развитию Авито Работы Роман Губанов отмечает, что в ряде профессий спрос опережает предложение. Например, на одну вакансию вязальщика в третьем квартале 2026 года приходился в среднем один отклик, а на каждые 100 вакансий инженеров КИПиА — около 40 откликов. По его словам, в таких условиях работодателям важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия труда, а дополнительным преимуществом могут стать ДМС, оплата питания и проезда, а также обучение или повышение квалификации за счет компании.