Спрос на пеших курьеров в Краснодарском крае вырос на 45% за год

В плотном городском трафике велосипед или самокат могут оказаться практичнее машины: курьеру не нужно искать парковку, а на небольших расстояниях он может строить маршрут с учетом пешеходных зон и велодорожек. Такой формат подходит для доставки документов, небольших посылок и покупок. Спрос на курьеров на самокатах и велосипедах за год вырос на 13%.