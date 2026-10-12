Спрос на пеших курьеров в Краснодарском крае вырос на 45% за год
12.10.2026, 20:10
В Краснодарском крае за год спрос на услуги пеших курьеров увеличился на 45%, а на автокурьеров — на 38%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Услуг».
Пешая доставка удобна, когда отправление нужно передать в пределах одного района или доставить туда, куда сложно подъехать на машине. Она не зависит от дорожной ситуации и особенностей парковки, а для небольших отправлений на короткие расстояния может быть одним из самых простых вариантов.
Автокурьеры заняли второе место по темпам роста. Автомобиль выручает, когда нужно перевезти несколько отправлений за один маршрут, доставить крупногабаритную посылку или преодолеть значительное расстояние.
В плотном городском трафике велосипед или самокат могут оказаться практичнее машины: курьеру не нужно искать парковку, а на небольших расстояниях он может строить маршрут с учетом пешеходных зон и велодорожек. Такой формат подходит для доставки документов, небольших посылок и покупок. Спрос на курьеров на самокатах и велосипедах за год вырос на 13%.
В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 33%. Пользователи все чаще выбирают исполнителя не только по скорости, но и с учетом расстояния, размера отправления и особенностей маршрута.