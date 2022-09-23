В УДП злоупотребили программно

К пяти годам колонии общего режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надрагу. Он признан виновным в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении в 2018 году госконтрактов на обеспечение ведомства новым программным обеспечением (ПО). Как посчитал суд, работы по одному из договоров на 27 млн руб. не проводились, а потому помимо отбытия назначенного срока лишения свободы бывший действительный государственный советник 2-го класса должен заплатить в казну эти деньги совместно с компанией—поставщиком ПО. Сам осужденный с решением суда категорически не согласился и намерен обжаловать его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Надрага рассчитывает обжаловать приговор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виталий Надрага рассчитывает обжаловать приговор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На оглашение решения по уголовному делу Виталия Надраги у судьи Мещанского суда Елены Каракешишевой ушло почти шесть часов. Впрочем, практически с самого начала оглашения председательствующая заявила о признании подсудимого виновным, после чего началось монотонное перечисление доводов этого. Интрига, по сути, заключалась лишь в сроке наказания для числящегося на данный момент рядовым индивидуальным предпринимателем бывшего начальника управления информации и связи, имевшего соответствующий генерал-лейтенанту классный чин действительного государственного советника 2-класса.

Напомним, что в ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить его к шести годам лишения свободы и удовлетворить гражданский иск признанного потерпевшей стороной УДП о возмещении причиненного ущерба в размере 27 млн руб. Кстати, эта сумма была арестована на счету фирмы—поставщика ПО «ИБС Экспертиза», которая, по мнению прокуратуры, должна возмещать убытки госучреждению совместно с осужденным. В итоге срок наказания, назначенный судом за признанное преступление, оказался лишь на один год меньше запрошенного представителем надзорного ведомства, а материальные претензии были удовлетворены в полном объеме. Надо отметить, что вмененная в вину Виталию Надраге ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы, а с учетом уже отбытого в СИЗО срока он по прошествии всего нескольких месяцев сможет ходатайствовать об УДО. Правда, для этого нужны хорошие характеристики от администрации изолятора или колонии, а также хотя бы частичное погашение предъявленного иска. Впрочем, до этого еще слишком далеко, поскольку, как заявили “Ъ” адвокаты господина Надраги, с приговором они не согласны, считают его необоснованным и необъективным и намерены обжаловать его в ближайшее время. «Мы не понимаем отклонения всех доводов защиты», — заявил защитник, отметив, что сам текст решения будет выдан на руки позже, и более подробные комментарии возможны лишь после тщательного изучения приговора и содержащихся в нем доводов. В частности, по его словам, там должны содержаться ссылки на то, чем же все-таки руководствовался при совершении преступления Виталий Надрага.

Напомним, что не исполненный, но оплаченный контракт на поставку ПО стал поводом для расследования СКР об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В уголовном деле изначально имелись только неустановленные лица, а единственным фигурантом позже стал господин Надрага, в действиях которого, правда, корыстного умысла не обнаружилось. В результате дело о мошенничестве закрыли, а уже бывшему чиновнику предъявили только должностное преступление, которое, как тогда говорилось, он совершил, движимый карьеризмом и желанием скрыть свою некомпетентность. Сам Виталий Надрага, кстати, в прошлом сотрудник ФСО, утверждал, что эксперты, на выводах которых строилось обвинение, просто не разобрались в сути контрактов УДП. По словам его защиты, один контракт был действительно не исполнен, так как фирма не предоставила банковских гарантий, но по заключенному вместо него другому контракту все работы были выполнены, и установленным ПО структуры УДП до сих пользуются. Впрочем, несмотря на претензии адвокатов к качеству экспертизы, суд новую назначать не стал.

В самом УДП от комментариев относительно осуждения их бывшего сотрудника воздерживаются. Ранее же представители ведомства заявляли, что факт махинаций был выявлен именно в рамках «контрольных мероприятий» в ходе внутренней проверки сотрудниками самого ведомства, а материалы переданы в соответствующие органы. При этом, по данным “Ъ”, в ближайшее время к бывшему чиновнику УДП могут возникнуть новые вопросы в связи с еще одним контрактом на приобретение ПО.

Сергей Сергеев