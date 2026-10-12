Алушта заняла второе место по приросту предложения на первичном рынке жилья юга России
12.10.2026, 19:16
Алушта заняла второе место по приросту предложения на первичном рынке жилья юга России — плюс 77,5% за год, с 1600 до 2840 лотов. Об этом сообщили агентство «НДВ Супермаркет Недвижимости» и девелопер «Эволюция».
Лидером по приросту экспозиции стал Мариуполь, где количество лотов в продаже выросло более чем в три раза за год. На третьем месте — Каспийск (+69,9%, с 615 до 1045 лотов), далее следуют Анапа (+28,4%), Саки (+14,1%) и Сочи (+12,6%). Наибольший объем лотов в экспозиции первичного рынка в сентябре этого года удерживает Сочи (13,6 тыс. объектов), за ним идут Анапа (7,8 тыс. лотов) и Симферополь (5,3 тыс. лотов).
Спад объема экспозиции в годовой динамике продемонстрировал Симферополь, где зафиксировано снижение на 37,6% (с 8533 до 5324 лотов). Отрицательную динамику продемонстрировали Евпатория (-26,4%), Феодосия (-18,2%) и Новороссийск (-12,1%). Ялта показала минимальное снижение на уровне 1,4%, сохранив стабильность предложения.
По цене квадратного метра вне конкуренции остается Сочи — 810,9 тыс. руб. в сентябре 2026 года (+5,8% за год). Быстрее всего дорожал Новороссийск: +23%, с 207,9 тыс. до 255,7 тыс. руб. за «квадрат». Далее следуют Саки (+18,8%, с 256,8 тыс. до 305,0 тыс. руб.) и Ялта (+16,1%, с 387,0 тыс. до 449,5 тыс. руб.).
В комфорт- и бизнес-классе самый дорогой лот — в Сочи (26,2 млн руб., доля бизнес-класса — 80,9%). В Ялте средняя цена лота составляет 25,3 млн руб. (бизнес-класс — 73,3%), в Алуште — 19,4 млн руб. Самое доступное жилье — в Махачкале (7,2 млн руб.), Каспийске (7,7 млн руб.) и Дербенте (8,8 млн руб.).
Структура предложения тоже отличается от города к городу. В Сочи бизнес-класс на 27% состоит из студий и однокомнатных квартир (47,1%). В Ялте в этом сегменте 58,3% приходятся на однокомнатные лоты, в Алуште лидируют двухкомнатные (44%). Анапа выделяется в комфорт-классе, где двухкомнатные квартиры занимают 58,7%.
Коммерческий директор ГК «Эволюция» Владимир Шамарин связывает сдержанный рост цен в Мариуполе с текущей стадией развития рынка, несмотря на трехкратный рост предложения. По его словам, ускорить динамику способен выход новых проектов бизнес- и премиум-класса. На контрасте — Новороссийск и Ялта, где дефицит предложения при устойчивом спросе уже дает выраженный рост цен.