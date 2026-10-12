Алушта заняла второе место по приросту предложения на первичном рынке жилья юга России

Лидером по приросту экспозиции стал Мариуполь, где количество лотов в продаже выросло более чем в три раза за год. На третьем месте — Каспийск (+69,9%, с 615 до 1045 лотов), далее следуют Анапа (+28,4%), Саки (+14,1%) и Сочи (+12,6%). Наибольший объем лотов в экспозиции первичного рынка в сентябре этого года удерживает Сочи (13,6 тыс. объектов), за ним идут Анапа (7,8 тыс. лотов) и Симферополь (5,3 тыс. лотов).