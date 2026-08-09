Атомной станции ставят блок

Новое правительство Венгрии продолжает делать неоднозначные заявления по поводу перспектив возводимой «Росатомом» атомной электростанции «Пакш-2». Премьер Петер Мадьяр дал понять, что власти недовольны промежуточными итогами инициированного ими аудита контракта с российской госкорпорацией, и не исключил, что Будапешт захочет сменить подрядчика. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее подчеркивал, что компания настроена на продолжение работ по проекту и готова ответить на все вопросы венгерских властей. Эксперты считают, что позиция правительства Петера Мадьяра обусловлена внутри- и внешнеполитическими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На вопрос, возможна ли замена «Росатома» как генподрядчика по проекту АЭС «Пакш-2», премьер Венгрии Петер Мадьяр ответил, что «рассматриваются все варианты»

Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket / Getty Images На вопрос, возможна ли замена «Росатома» как генподрядчика по проекту АЭС «Пакш-2», премьер Венгрии Петер Мадьяр ответил, что «рассматриваются все варианты»

Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Аудит проекта АЭС «Пакш-2» еще не завершен, но промежуточные результаты, с точки зрения венгерских властей, неудовлетворительны. Об этом в конце недели заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. «Проверка все еще продолжается. Я пока не получил ее окончательных результатов, только промежуточные, и они не слишком обнадеживают,— сказал он на брифинге в Будапеште (тут и далее его цитаты по "РИА Новости").— Если посмотреть, когда объект должен был быть построен, на каком этапе он находится сейчас, насколько выросла его стоимость и какие сроки завершения теперь называются, картина не обнадеживает».

О проведении аудита договоренностей с «Росатомом» по АЭС «Пакш-2» новое венгерское правительство заявило вскоре после прихода к власти в мае. Это был один из первых шагов Петера Мадьяра в рамках обещанной им «деорбанизации» — проверки и возможного пересмотра всех ключевых договоренностей, достигнутых при его предшественнике Викторе Орбане.

Отвечая в пятницу на вопрос, возможна ли замена «Росатома» как генподрядчика по проекту АЭС «Пакш-2», новый премьер заявил, что сначала нужно дождаться результатов аудита, но рассматриваются все варианты.

«Необходимо дождаться завершения всех проверок: финансовой, энергетической, связанной с безопасностью и других... Пока нет результатов проверки, безответственно рассуждать о том, кто именно (будет строить станцию.— “Ъ”). Впрочем, я уже отвечал на этот вопрос: разумеется, рассматриваются все варианты». В июле он уже говорил, что по итогам аудита переговоры по АЭС могут быть начаты «с другими международными партнерами».

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком «Пакш-2». Речь идет о строительстве второй очереди АЭС «Пакш», которую планируется расширить на два блока. Венгрия уже более сорока лет получает около трети потребляемой электроэнергии от построенной СССР АЭС «Пакш» с четырьмя реакторами ВВЭР-440 (совокупная установленная мощность — 2000 МВт). «Пакш-2», как сказано на сайте «Росатома», призвана стать первой на территории Евросоюза АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков АЭС «Пакш» в 2009 году. В январе 2014 года было подписано межправсоглашение, в декабре того же года — три базовых контракта о сооружении новой очереди станции. В ноябре 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока №5 АЭС «Пакш», а также возведение зданий ядерного острова. Заливка началась в феврале 2026 года. Эта операция ознаменовала переход объекта в статус «строящейся атомной электростанции» по стандартам Международного агентства по атомной энергии.

В «Росатоме» отмечают, что проект соответствует строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности. Несмотря на то что бетон начали заливать только полгода назад, госкорпорация провела уже много других подготовительных работ. Обустроен рабочий котлован будущего энергоблока, сооружена противофильтрационная завеса (инженерное сооружение, водонепроницаемая стена толщиной 1 м и глубиной до 32 м, призванная предотвратить попадание грунтовых вод в котлован). Также велись подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений, бетонного завода, складов и офисных зданий. В июне «Росатом» завершил обучение первой группы инструкторов учебно-тренировочного центра АЭС «Пакш-2».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в июле заявил, что в госкорпорации «настроены реализовать проект в рамках достигнутых раннее договоренностей», и добавил, что «работы на стройке идут полным ходом». По его словам, компания готова, если будет необходимо, сдать «экзамен на эффективность проекта, на обоснованность его цены и других параметров».

«Мы слышим интерес новых венгерских властей к уточнению параметров стройки "Пакш-2". Мы готовы к этим уточнениям,— подчеркнул господин Лихачев (цитата по ТАСС).— Ждем встречи, официального сигнала на готовность с контактами на всех уровнях: и на уровне министров, и на уровне премьер-министров. Соответствующий запрос с нашей стороны отправлен».

«При стоимости проекта €12,5 млрд и стоимости кредита в 4,3% равновесная стоимость электроэнергии получается около €85 за 1 МВт•ч, что примерно равно стоимости сетевого электричества. С учетом многих неопределенностей расчета, скорее всего, экономика при неизменной цене строительства сходится»,— отметил в беседе с “Ъ” независимый эксперт по атомной энергетике Валентин Гибалов. Если же стоимость строительства получится заметно больше вышеупомянутой цифры, АЭС «Пакш-2», по его словам, начнет проигрывать возможным альтернативам. «Впрочем, атомная энергетика является хорошей защитной диверсификацией к проектам с парогазовыми тепловыми электростанциями или к проектам с возобновляемыми источниками энергии с хранением электричества»,— пояснил он.

Вариант отказа от продолжения сотрудничества с «Росатомом» может, по мнению Валентина Гибалова, случиться только по политическим причинам, так как в таком случае Венгрии пришлось бы вернуть России затраченные средства в размере около €1 млрд.

«Передача проекта западным или азиатским поставщикам также привела бы к как минимум многолетней задержке реализации проекта в силу нового цикла проектирования, тендеров, поиска финансов и в целом грозила бы похоронить проект, так как экономическая модель сходится только при минимальной стоимости строительства, которую невозможно обеспечить в проектах с французскими реакторами EPR или американскими AP-1000»,— подчеркивает он.

По словам старшего преподавателя НИУ «Высшая школа экономики», эксперта Российского совета по международным делам по странам Центральной и Восточной Европы Ксении Смертиной, отношение новых венгерских властей к «Пакш-2» обусловлено внутри- и внешнеполитическими причинами. «В Будапеште происходит глубокая трансформация прежней управленческой вертикали. Начало проверки Следственной прокуратурой и полицией в отношении экс-министра иностранных дел Петера Сийярто (ранее курировавшего проект "Пакш-2" с венгерской стороны.— “Ъ”) — это сигнал о жестком институциональном давлении на прежние кадры,— поясняет она.— Риск здесь в том, что при определенных сценариях подписи прежнего руководства МИДа могут быть оспорены регуляторами, что создаст правовые лазейки для заморозки стратегических контрактов в обход международных арбитражей». Извне на Будапешт давит Брюссель, заинтересованный в выдавливании российских госструктур с европейских рынков под любыми предлогами. В случае с Венгрией, поясняет эксперт, для этого, в частности, используются общеевропейские нормативные требования. «Но венгерские элиты, как показывает новая и новейшая история, прагматичны. Каковы бы ни были текущие политические лозунги, в Будапеште прекрасно понимают: ломать до основания то, что сами долго и тяжело строили,— это шаг к энергетическому самоубийству,— говорит Ксения Смертина.— В Центральной и Восточной Европе с энергоносителями объективно очень сложно. Поэтому за внешне жесткой риторикой и попытками вести наступательный экономический торг все равно будет скрываться поиск компромиссных схем выживания».

Елена Черненко