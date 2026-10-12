В Белгородской области с начала года почти вдвое выросла погрузка промсырья

С января по сентябрь 2026 года на железнодорожных станциях Белгородской области было погружено 29,3 тыс. т промышленного сырья и формовочных материалов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).