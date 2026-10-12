В Белгородской области с начала года почти вдвое выросла погрузка промсырья
12.10.2026, 19:04
С января по сентябрь 2026 года на железнодорожных станциях Белгородской области было погружено 29,3 тыс. т промышленного сырья и формовочных материалов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).
Также высокие темпы роста продемонстрировала погрузка лома черных металлов. Его отправили 21,4 тыс. т — в семь раз больше, чем в прошлом году. В целом за девять месяцев в регионе было погружено 32 млн т различных грузов, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.
Основную долю в структуре отгрузок составили железная и марганцевая руда, объем которых достиг 28,4 млн т. По сравнению с январем-сентябрем 2025 года этот показатель увеличился на 0,6%.
Значительный рост зафиксирован в сегменте сельскохозяйственных и промышленных грузов. Погрузка жмыхов составила 216,7 тыс. т (+23,2%), а флюсов — 32,8 тыс. т (+23,5%).
В сентябре по итогам восьми месяцев «Ъ-Черноземье» сообщал, что погрузка лома черных металлов в Белгородской области выросла в шесть раз — до 15,6 тыс. т.