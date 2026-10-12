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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Власть

Минобороны сообщило об ударе складу «Новой почты» в Николаевской области

12.10.2026, 19:01
Вооруженные силы России ударили по логистическому центру «Новой почты» в Терновке Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Удар нанесли при помощи беспилотных летательных аппаратов. На складе хранились грузы, предназначенные для ВСУ, указали в ведомстве.
Кроме того, российские военнослужащие атаковали два сухогруза в море. Первый доставлял грузы военного назначения в порт Николаева, второй — в порт Одессы.
Минобороны
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