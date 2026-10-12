Минобороны сообщило об ударе складу «Новой почты» в Николаевской области
12.10.2026, 19:01
Вооруженные силы России ударили по логистическому центру «Новой почты» в Терновке Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Удар нанесли при помощи беспилотных летательных аппаратов. На складе хранились грузы, предназначенные для ВСУ, указали в ведомстве.
Кроме того, российские военнослужащие атаковали два сухогруза в море. Первый доставлял грузы военного назначения в порт Николаева, второй — в порт Одессы.