Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
12.10.2026, 18:36
Президент США Дональд Трамп 11 октября сообщил, что Россия и Украина согласились пойти на «энергетическое перемирие», которое, по словам американского лидера, вступило в силу сразу после его заявления. Новость из Вашингтона стала неожиданностью как для Москвы, так и для Киева, которые не подтвердили договоренности об отказе от ударов по энергетическим объектам друг друга.
«С этого момента между Россией и Украиной действует ПРЕКРАЩЕНИЕ УДАРОВ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, не уточнив никаких подробностей того, как и на каких условиях были достигнуты анонсированные им договоренности.
Никакого официального подтверждения громкого заявления президента США со стороны Москвы и Киева не последовало. В связи с этим стало возникать все больше вопросов по поводу того, что на самом деле мог иметь в виду Дональд Трамп и какую цель он преследовал, провозглашая энергетическое перемирие между сторонами без их участия.