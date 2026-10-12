Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Никакого официального подтверждения громкого заявления президента США со стороны Москвы и Киева не последовало. В связи с этим стало возникать все больше вопросов по поводу того, что на самом деле мог иметь в виду Дональд Трамп и какую цель он преследовал, провозглашая энергетическое перемирие между сторонами без их участия.