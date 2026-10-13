«Промтекстиль» автоматизировал производство в Воронеже за 205 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Промтекстиль» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство хлопчатобумажных тканей. Уставный капитал — 65 млн руб. Контролирует компанию ее гендиректор Роман Новичихин, которому принадлежит 68,3% долей. Еще 22,2% владеет АО «Бизнес парк текстильщики», чьи учредители не раскрываются (до 2021 года им был Дмитрий Просвирин), а 9,5% принадлежит ООО «Промфильтрация, учредителем которого является сам «Промтекстиль». В 2025 году выручка общества составила 549 млн руб., чистая прибыль — 235 млн руб. Годом ранее показатели были выше — 560 млн и 3,9 млн руб. соответственно.