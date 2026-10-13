«Промтекстиль» автоматизировал производство в Воронеже за 205 млн рублей
13.10.2026, 09:31
Воронежское предприятие ООО «Промтекстиль» завершило модернизацию производства технических тканей, предназначенных для фильтрации промышленных жидкостей. Общий объем инвестиций в проект составил 205 млн руб. Из этой суммы 164 млн руб. компания получила в виде льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП), сообщили в ФРП.
Средства были направлены на закупку современного оборудования, включая ткацкие станки, сушильно-ширильную машину, тростильно-крутильные комплексы и швейную линию. Благодаря автоматизации процессов компания увеличила годовой выпуск продукции на 20% — с 2,2 до 2,6 млн погонных метров.
«Время на обработку тканей сократилось вдвое — с 30 до 15 дней, а выпуск продукции вырос почти на 20%. Кроме того, нам удалось снизить объем незавершенной продукции благодаря развитию мощностей»,— рассказал гендиректор «Промтекстиля» Роман Новичихин.
По собственным данным компании, ее изделия поставляются крупным промышленным предприятиям, включая металлургические заводы НЛМК, ММК, «Евраз», «Северсталь» и «Русал», а также химические и горнодобывающие предприятия «Фосагро», УГМК, «Полюс» и «Норильский никель». Технические ткани применяются для разделения жидких и твердых фаз в различных отраслях, от горнодобычи до пищевой промышленности.
По данным Rusprofile, ООО «Промтекстиль» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство хлопчатобумажных тканей. Уставный капитал — 65 млн руб. Контролирует компанию ее гендиректор Роман Новичихин, которому принадлежит 68,3% долей. Еще 22,2% владеет АО «Бизнес парк текстильщики», чьи учредители не раскрываются (до 2021 года им был Дмитрий Просвирин), а 9,5% принадлежит ООО «Промфильтрация, учредителем которого является сам «Промтекстиль». В 2025 году выручка общества составила 549 млн руб., чистая прибыль — 235 млн руб. Годом ранее показатели были выше — 560 млн и 3,9 млн руб. соответственно.
Ранее «Промтекстиль» уже привлекала финансирование ФРП в 59 млн руб. для организации выпуска прокладочных материалов, используемых шинными заводами. В 2022-м компания получала займ фонда в 104 млн руб. на модернизацию производства техтканей.
В 2025 году «Ъ-Черноземье» сообщал о смене основного владельца «Промтекстиля» — на Романа Новичихина. Ранее компания полностью принадлежала АО «Бизнес парк "Текстильщики "» и ООО «Промфильтрация».