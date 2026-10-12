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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей

12.10.2026, 18:09
За девять месяцев 2026-го через посты Воронежской таможни прошло свыше 426 тыс. операций в отношении товаров и транспортных средств. Ведомство с начала года перечислило в федеральный бюджет 2,3 млрд руб. Процедура таможенного транзита была успешно завершена для 9,7 тыс. товарных партий. Зарегистрировано более 29 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при торговле со странами Евразийского экономического союза. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Регионами деятельности Воронежской таможни являются Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Начальник ведомства — полковник таможенной службы Геннадий Толочко.

  • В 2026 году возбуждено 864 дела об административных правонарушениях, в рамках которых наложено штрафов более чем на 5,7 млн рублей, а также семь уголовных дел, по которым уклонение от уплаты таможенных платежей составило более 17 млн руб.

  • По подсчетам Воронежской таможни, через КПП особых экономических зон «Центр» и «Липецк» проследовало почти 253 тыс. транспортных средств, оформлено и выдано более 308 тыс. уведомлений и разрешений на ввоз и вывоз товаров. Общий объем льгот по таможенным платежам в рамках процедуры свободной таможенной зоны составил 474 млн руб.

В сентябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу липецкого ООО «Ангел ист рус» (структура китайской Angel Yeast) на решения первой и второй инстанций по спору с Воронежской таможней.

Денис Данилов