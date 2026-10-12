Воронежская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей
Регионами деятельности Воронежской таможни являются Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Начальник ведомства — полковник таможенной службы Геннадий Толочко.
В 2026 году возбуждено 864 дела об административных правонарушениях, в рамках которых наложено штрафов более чем на 5,7 млн рублей, а также семь уголовных дел, по которым уклонение от уплаты таможенных платежей составило более 17 млн руб.
По подсчетам Воронежской таможни, через КПП особых экономических зон «Центр» и «Липецк» проследовало почти 253 тыс. транспортных средств, оформлено и выдано более 308 тыс. уведомлений и разрешений на ввоз и вывоз товаров. Общий объем льгот по таможенным платежам в рамках процедуры свободной таможенной зоны составил 474 млн руб.