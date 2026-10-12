Воронежская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,3 млрд рублей

За девять месяцев 2026-го через посты Воронежской таможни прошло свыше 426 тыс. операций в отношении товаров и транспортных средств. Ведомство с начала года перечислило в федеральный бюджет 2,3 млрд руб. Процедура таможенного транзита была успешно завершена для 9,7 тыс. товарных партий. Зарегистрировано более 29 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при торговле со странами Евразийского экономического союза. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.