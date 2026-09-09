Липецкая «дочка» китайской Angel Yeast проиграла спор с Воронежской таможней в кассации
Липецкая «Ангел ист рус» снова не добилась возвращения 77 млн таможенных пошлин
Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу липецкого ООО «Ангел ист рус» (структура китайской Angel Yeast) на решения первой и второй инстанций по его спору с Воронежской таможней, деятельность которой охватывает и Липецкую область. Кассация утвердила частичное удовлетворение иска компании о возврате таможенных пошлин на 76,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
ООО «Ангел ист рус» инициировало разбирательство в апреле 2025 года. В мае иск был принят к производству. Компания требовала вернуть 76,6 млн руб. таможенных пошлин по декларациям на товары, якобы излишне уплаченных в сентябре 2024 года.
В декабре прошлого года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил требования компании только в части возвращения 773,5 тыс. руб. излишне уплаченных пеней. Арбитраж посчитал их начисление в апреле — октябре 2022 года незаконным из-за действия соответствующего моратория. Изначально по итогам камеральной проверки от 2 сентября 2024 года таможня назначила компании таможенные сборы и пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины на 76,6 млн руб., в том числе 15,2 млн руб. пеней. Эта сумма сложилась из-за того, что общество заявило недостоверные сведения о таможенной стоимости задекларированных товаров. В ее структуре не оказалось лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, а также процентов по договору займа.
«Судом не установлены обстоятельства, которые бы позволяли утверждать, что при проведении камеральной проверки таможенным органом не было обеспечено право лица на ознакомление с доказательствами, право давать пояснения (возражения) по существу выявленных нарушений и иные права, гарантированные таможенным законодательством»,— отмечал арбитраж.
Структура Angel Yeast обжаловала это решение. В марте 2026 года его подтвердил 19-й арбитражный апелляционный суд.
По данным Rusprofile, ООО «Ангел ист рус» было зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист ко., лтд», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд». Гендиректор — Цинь Цзяньхуа. По итогам 2025 года компания выручила 9,3 млрд руб. (+15%, годом ранее — 8,1 млрд руб.) и получила 2,1 млрд руб. чистой прибыли (+123%, 959 млн руб.).
О планах китайской Angel Yeast расширить производство в Липецкой области за 11 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».