Липецкая «дочка» китайской Angel Yeast проиграла спор с Воронежской таможней в кассации

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу липецкого ООО «Ангел ист рус» (структура китайской Angel Yeast) на решения первой и второй инстанций по его спору с Воронежской таможней, деятельность которой охватывает и Липецкую область. Кассация утвердила частичное удовлетворение иска компании о возврате таможенных пошлин на 76,6 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ООО «Ангел ист рус» инициировало разбирательство в апреле 2025 года. В мае иск был принят к производству. Компания требовала вернуть 76,6 млн руб. таможенных пошлин по декларациям на товары, якобы излишне уплаченных в сентябре 2024 года.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил требования компании только в части возвращения 773,5 тыс. руб. излишне уплаченных пеней. Арбитраж посчитал их начисление в апреле — октябре 2022 года незаконным из-за действия соответствующего моратория. Изначально по итогам камеральной проверки от 2 сентября 2024 года таможня назначила компании таможенные сборы и пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины на 76,6 млн руб., в том числе 15,2 млн руб. пеней. Эта сумма сложилась из-за того, что общество заявило недостоверные сведения о таможенной стоимости задекларированных товаров. В ее структуре не оказалось лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, а также процентов по договору займа.

«Судом не установлены обстоятельства, которые бы позволяли утверждать, что при проведении камеральной проверки таможенным органом не было обеспечено право лица на ознакомление с доказательствами, право давать пояснения (возражения) по существу выявленных нарушений и иные права, гарантированные таможенным законодательством»,— отмечал арбитраж.

Структура Angel Yeast обжаловала это решение. В марте 2026 года его подтвердил 19-й арбитражный апелляционный суд.

По данным Rusprofile, ООО «Ангел ист рус» было зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист ко., лтд», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд». Гендиректор — Цинь Цзяньхуа. По итогам 2025 года компания выручила 9,3 млрд руб. (+15%, годом ранее — 8,1 млрд руб.) и получила 2,1 млрд руб. чистой прибыли (+123%, 959 млн руб.).

О планах китайской Angel Yeast расширить производство в Липецкой области за 11 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова