«Салават Юлаев» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3
12.10.2026, 17:54
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ на льду «Уфа-Арены» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3.
Первую шайбу в матче забросили гости: на десятой минуте гол в ворота Семена Вязового забил Григорий Селезнев. Сравнять счет смог Шелдон Ремпал после передачи Мэттью Маджио: 1:1.
Во втором периоде вновь отличился Шелдон Ремпал. Нападающий «Салавата Юлаева» смог перехватить шайбу в средней зоне и, несмотря на противодействие соперников, успешно бросил шайбу под перекладину: 2:1.
В третьем периоде «Нефтехимик» вновь сравнял счет. В этот раз в команде гостей удача улыбнулась Андрею Белозерову.
Но спустя две минуты уфимцы вновь вырвались вперед благодаря тому, что Владислав Ефремов оказался в нужное время в нужном месте: будучи на «пятаке», он подставил клюшку, от которой шайба, брошенная одноклубником, влетела в ворота голкипера «Нефтехимика»: 3:2.
Четвертую шайбу «юлаевцев» забросил Максим Загребин. Вратарь нижнекамцев Ярослав Озолин выкатился далеко от ворот и не смог помешать уфимскому игроку.
За полминуты до конца матча гостям удалось добыть третий гол, но сравнять счет в оставшиеся десятки секунд у них не получилось.