«Салават Юлаев» победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3

Но спустя две минуты уфимцы вновь вырвались вперед благодаря тому, что Владислав Ефремов оказался в нужное время в нужном месте: будучи на «пятаке», он подставил клюшку, от которой шайба, брошенная одноклубником, влетела в ворота голкипера «Нефтехимика»: 3:2.