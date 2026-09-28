Чемоданное настроение испорчено

Спрос на сумки и чемоданы в российской рознице снижается, что привело к сокращению в январе—июле внутреннего производства такой продукции на 13,9% в годовом выражении. Кроме того, сегмент сильно зависим от поставок из-за рубежа: производители, как правило, используют импортные фурнитуру, клеи и красители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В январе—июле производство чемоданов, дамских сумок и других подобных изделий снизилось на 13,9% год к году, подсчитал “Ъ” на базе данных Росстата. Общий объем производства таких изделий за семь месяцев составил 7,6 млрд руб. Динамика производства была положительной только в январе: тогда прирост составил 20% год к году. Самым проблемным месяцем для российских производителей оказался март, когда выпуск сумок, чемоданов и похожих аксессуаров снизился сразу на 35,1% год к году.

Снижение производства в этом сегменте оказалось более заметным, чем в других смежных отраслях. Например, выпуск обуви в натуральном выражении по итогам января—июля снизился на 1,5%, а одежды — на 4,5%, следует из данных Росстата.

На производство во всех сегментах российского fashion-рынка так или иначе влияет конкуренция с импортными товарами, констатируют в Институте развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ).

Согласно Росстату, импорт текстиля, изделий из него и обуви, а также кожевенного сырья, пушнины и изделий из них в первой половине этого года составил совокупно $10,4 млрд, увеличившись на 11,8% год к году.

Обувные фабрики и швейные цеха в России могут поддерживать показатели выпуска за счет госзаказа, а у производителей сумок такой опции чаще всего нет, говорят в ИРПЭ. Кроме того, сами мастерские по производству сумок сильно зависят от импорта. По оценке гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, импортная составляющая в производственной себестоимости российской сумки в среднем может составлять 25–50%. Фурнитуру, молнии, подкладочные материалы, клеи, красители и средства обработки производители чаще всего заказывают из-за рубежа.

В то же время спрос на сумки и аксессуары в рознице снижается. Согласно «Чек Индексу», в январе—августе число покупок в этой категории снизилось на 4% год к году. Средний чек вырос на 6% год к году, примерно до 3,5 тыс. руб. за изделие. Аналитики «Чек Индекса» связывают такую динамику с общим негативным трендом на fashion-рынке. По оценке Kloto Consulting, продажи одежды и обуви в натуральном выражении в этом году снижаются на 10–15% (см. “Ъ” от 30 июля).

Сегмент сумок показывает менее заметное падение за счет онлайн-канала: в интернете такие товары в январе—августе покупали на 11% чаще, чем годом ранее.

Растет в том числе спрос на доставку изделий от люксовых и премиум-брендов из-за рубежа: у CDEK.Shopping в январе—августе число заказов в категории выросло на 16% год к году.

Снижение спроса и давление импорта вынуждают некоторых российских производителей переформатировать бизнес. Например, бренд Arny Praht в середине сентября запустил процесс ликвидации одного из своих юрлиц — ООО «Арни Прахт». В Arny Praht на вопросы “Ъ” по этому поводу не ответили. Впрочем, при ликвидации структуры речь необязательно идет о закрытии всего бизнеса, отмечает юрист Briefcase Law Office Илья Колесников.

В целом большого числа закрытий на рынке производства сумок не наблюдается. На начало сентября в России было зарегистрировано 388 компаний, занимающихся производством сумок и чемоданов, подсчитали для “Ъ” в Rusprofile. По сравнению с началом года их число сократилось на 6%. Основную долю предприятий с таким видом деятельности составляют индивидуальные предприниматели, которых оказалось чуть более 1,5 тыс. Их число к началу года немного выросло.

Виктория Колганова